Премьер Британии Сунак поздравил первого министра Шотландии Юсафа с избранием на пост

Премьер-министр Британии Риши Сунак поздравил Хамзу Юсафа с избранием на пост первого министра Шотландии.

«Поговорил с Хамзой Юсафом, чтобы поздравить его с назначением на пост первого министра Шотландии. Я с нетерпением жду работы с ним по решению приоритетных задач, которые наиболее важны для людей по всей Шотландии — от сокращения списков ожидания в национальной системе здравоохранения (NHS) до роста нашей экономики», — написал он в Twitter.

Новым лидером Шотландской национальной партии стал Хамза Юсаф, он возглавит шотландское правительство.

После этого Никола Стёрджен официально подала прошение об отставке с этого поста.