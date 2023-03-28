Первый министр Шотландии Стёрджен подала прошение об отставке

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Первый министр Шотландии Никола Стёрджен официально подала прошение об отставке королю Великобритании Карлу III.
Первый министр Шотландии Стёрджен подала прошение об отставке
  • Gettyimages.ru
  • © Ken Jack

Как сообщает ТАСС, об этом она написала у себя в соцсетях.

«Только что подписала формальное письмо об отставке и покинула Бьют-хаус в последний раз. Следующая остановка — парламент Шотландии, где я с гордостью проголосую за Хамзу Юсафа как за шестого по счёту первого министра Шотландии», — указала она.

Ранее сообщалось, что новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения государства Хамза Юсаф, он возглавит шотландское правительство.

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