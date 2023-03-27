Новым лидером Шотландской национальной партии стал Хамза Юсаф

Новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения государства Хамза Юсаф, он возглавит шотландское правительство.

Об этом сообщает The Guardian.

Газета пишет, что выборная кампания выявила глубокие разногласия в партии, которая доминировала в шотландской политике при бывшей главе правительства Николе Стёрджен.

Юсаф пообещал продолжить «левоцентристскую, социально инклюзивную» повестку.

При этом во время кампании политик предпочёл дистанцироваться от ключевой политики своего предшественника, включая план «проведения следующих всеобщих выборов как референдума де-факто», пишет газета.

В феврале член палаты лордов британского парламента от Консервативной партии лорд Ричард Балф заявил, что Шотландская национальная партия намерена добиться независимости страны через референдум после отставки первого министра Шотландии Николы Стёрджен.

23 ноября Верховный суд Великобритании запретил властям Шотландии проводить референдум о независимости без согласия британского правительства.

По словам Стёрджен, в Шотландии наблюдается рост сепаратистских настроений после «катастрофического» первого месяца пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании.