Обвиняемый в утечке документов в США Тейшейра имел доступ к секретным данным с 2021 года
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы следствия, опубликованные в базе документов окружного суда штата Массачусетс.
Также в ходатайстве об избрании Тейшейре меры пресечения говорится, что он начал публиковать, предположительно, секретные документы в одном из онлайн-чатов с декабря 2022 года.
Ранее Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.
Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.