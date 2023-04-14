Обвиняемый в утечке документов в США Тейшейра имел доступ к секретным данным с 2021 года

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Обвиняемый в утечке документов Минобороны и разведки США военнослужащий разведывательного отделения Военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра имел доступ к материалам Пентагона, помеченным грифом «совершенно секретно», с 2021 года.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы следствия, опубликованные в базе документов окружного суда штата Массачусетс.

Также в ходатайстве об избрании Тейшейре меры пресечения говорится, что он начал публиковать, предположительно, секретные документы в одном из онлайн-чатов с декабря 2022 года.

Ранее Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.

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