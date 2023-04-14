AFP: Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет

Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.

Об этом пишет агентство AFP.

По его данным, таким образом совет признал законной большую часть инициатив в рамках пенсионной реформы.

При этом, по данным France Info, Конституционный совет Франции отклонил запросы о проведении референдума касательно вопроса о запрете увеличения пенсионного возраста.

Ранее на манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли 380 тыс. человек.

Беспорядки во Франции начались после того, как 16 марта премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Процедура прошла в обход голосования в нижней палате парламента.