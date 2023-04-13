Во Франции на демонстрации против пенсионной реформы вышли 380 тысяч человек

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На манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли 380 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
Во Франции на демонстрации против пенсионной реформы вышли 380 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что этот показатель оказался на 190 тыс. меньше, чем на демонстрациях неделей ранее.

Ранее в Париже в ходе очередной акции протеста против повышения пенсионного возраста начались столкновения протестующих с полицией.

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