Во Франции на демонстрации против пенсионной реформы вышли 380 тысяч человек

На манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли 380 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что этот показатель оказался на 190 тыс. меньше, чем на демонстрациях неделей ранее.

Ранее в Париже в ходе очередной акции протеста против повышения пенсионного возраста начались столкновения протестующих с полицией.