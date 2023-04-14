Defense News: в США испытали прототип лазерной системы ПВО против беспилотников

Американские военные испытали прототип лазерной системы ПВО ближнего действия, которая может уничтожать беспилотники, пишет Defense News со ссылкой на главу Управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям Роберта Рэша.

Испытания прототипов системы ПВО прошли в Аризоне, стрельбы проводились с помощью комплекса, созданного на базе бронетранспортёров Stryker с лазерами мощностью 50 кВт, говорится в статье.

Рэш отметил, что лазеры расправились с беспилотниками, но остаются проблемы с уничтожением ракет и артиллерии.

Ранее стало известно, что новейший комплекс разведки, который способен с помощью лазерного луча находить и идентифицировать человека на дальности 18 км, разработан в России.