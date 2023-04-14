Defense News: в США испытали прототип лазерной системы ПВО против беспилотников

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Американские военные испытали прототип лазерной системы ПВО ближнего действия, которая может уничтожать беспилотники, пишет Defense News со ссылкой на главу Управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям Роберта Рэша.

Испытания прототипов системы ПВО прошли в Аризоне, стрельбы проводились с помощью комплекса, созданного на базе бронетранспортёров Stryker с лазерами мощностью 50 кВт, говорится в статье.

Рэш отметил, что лазеры расправились с беспилотниками, но остаются проблемы с уничтожением ракет и артиллерии.

Ранее стало известно, что новейший комплекс разведки, который способен с помощью лазерного луча находить и идентифицировать человека на дальности 18 км, разработан в России.

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