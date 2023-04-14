Defense News: в США испытали прототип лазерной системы ПВО против беспилотников
Испытания прототипов системы ПВО прошли в Аризоне, стрельбы проводились с помощью комплекса, созданного на базе бронетранспортёров Stryker с лазерами мощностью 50 кВт, говорится в статье.
Рэш отметил, что лазеры расправились с беспилотниками, но остаются проблемы с уничтожением ракет и артиллерии.
Ранее стало известно, что новейший комплекс разведки, который способен с помощью лазерного луча находить и идентифицировать человека на дальности 18 км, разработан в России.