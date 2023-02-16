РИА Новости: в России разработан засекающий человека за 18 км лазерный комплекс разведки
«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 км», — говорится в сообщении.
По данным источника, комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, которые были отработаны в ходе создания и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания «Ирония».
Комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ».
Ранее сообщалось, что компания Lobaev Arms в текущем месяце намерена увеличить выпуск высокоточных снайперских винтовок в два раза.