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РИА Новости: в России разработан засекающий человека за 18 км лазерный комплекс разведки

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Новейший комплекс разведки, который способен с помощью лазерного луча обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 км разработан в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 км», — говорится в сообщении.

По данным источника, комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, которые были отработаны в ходе создания и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания «Ирония».

Комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ».

Ранее сообщалось, что компания Lobaev Arms в текущем месяце намерена увеличить выпуск высокоточных снайперских винтовок в два раза.

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