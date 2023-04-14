Премьер Польши Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может продлиться несколько лет
- РИА Новости
«Мы не высчитываем какую-то определённую дату (завершения конфликта. — RT). Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте», — заявил он в интервью телеканалу NBC.
Как пишет РИА Новости, на вопрос ведущей о том, может ли конфликт продолжаться ещё несколько лет, Моравецкий ответил: «Да, может».
Ранее Моравецкий высказал мнение, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца «золотого века» Запада.