Премьер Польши Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может продлиться несколько лет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может продолжаться ещё несколько лет.

«Мы не высчитываем какую-то определённую дату (завершения конфликта. — RT). Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Как пишет РИА Новости, на вопрос ведущей о том, может ли конфликт продолжаться ещё несколько лет, Моравецкий ответил: «Да, может».

Ранее Моравецкий высказал мнение, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца «золотого века» Запада.