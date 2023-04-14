Секретарь Совбеза Армении Григорян отметил интенсивное развитие отношений с США

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Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян отметил, что отношения между Арменией и США развиваются интенсивно.
Секретарь Совбеза Армении Григорян отметил интенсивное развитие отношений с США
  • © Министерство иностранных дел Республики Армения

«Я могу сказать по части отношений между Арменией и США. Думаю, да, они интенсивно развиваются», — цитирует его РИА Новости.

Григорян рассказал, что в последнее время состоялось два визита в Армению высокопоставленных лиц из Соединённых Штатов.

Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует «помочь» властям Армении доносить информацию до граждан, в частности о реформах в стране. RT ознакомился с предварительным описанием проекта американского ведомства.

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