Секретарь Совбеза Армении Григорян отметил интенсивное развитие отношений с США
- © Министерство иностранных дел Республики Армения
«Я могу сказать по части отношений между Арменией и США. Думаю, да, они интенсивно развиваются», — цитирует его РИА Новости.
Григорян рассказал, что в последнее время состоялось два визита в Армению высокопоставленных лиц из Соединённых Штатов.
Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует «помочь» властям Армении доносить информацию до граждан, в частности о реформах в стране. RT ознакомился с предварительным описанием проекта американского ведомства.