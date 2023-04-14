Ответственность за возникновение украинского конфликта лежит на США, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато само правительство США», — приводит ТАСС слова Диас-Канеля в интервью ливанскому журналисту, которое было опубликовано в четверг на YouTube-канале кубинской информационно-аналитической программы Mesa Redonda.

Он отметил, что американское правительство исказило первопричину конфликта при помощи своих медиа.

Кубинский лидер заявил, что именно США разжигали русофобию и выставили Россию виновником конфликта.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью ABC заявил, что ВСУ обязаны показать успешное наступление на российские позиции, в противном случае Запад начнёт задавать вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Киев.