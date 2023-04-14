WP: подозреваемый в утечке документов Пентагона считал украинский конфликт удручающим

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Подозреваемый в утечке документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра считал, что украинский конфликт является «удурчающим», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на друга Тейшейры.

«Друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет», — говорится в материале.

По данным источника, подозреваемый публиковал документы, чтобы просвещать людей, которых он считал своими друзьями.

Ранее стало известно, что Джек Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля.

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