WP: подозреваемый в утечке документов Пентагона считал украинский конфликт удручающим
«Друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет», — говорится в материале.
По данным источника, подозреваемый публиковал документы, чтобы просвещать людей, которых он считал своими друзьями.
Ранее стало известно, что Джек Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля.