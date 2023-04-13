В слитых документах Пентагона потери боевой авиации Украины оцениваются в 40%

Вооружённые силы Украины с начала спецоперации могли потерять около 40% истребительно-бомбардировочной авиации, а также почти четверть парка боевых вертолётов — такие оценки содержатся в документах, якобы принадлежащих разведсообществу США и оказавшихся в открытом доступе. Достоверность файлов при этом не подтверждена.

Согласно данным опубликованных сканов с предполагаемыми записями секретных брифингов Пентагона, к началу марта 2023 года было уничтожено порядка 41% истребителей и бомбардировщиков Вооружённых сил Украины (60 из имеющихся и поставленных 145 единиц).

Согласно приведённым оценкам, Воздушные силы Украины потеряли также 23% парка боевых вертолётов (32 из имевшихся 139).

Помимо этого, представлен расход Украиной 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Сообщается, что за последние полгода ВСУ израсходовали 9584 снаряда, а число имеющихся в наличии боеприпасов по состоянию на 21 марта этого года сократилось до 278.

В отчёте также имеются цифры, отражающие расходование Киевом обычных 155-мм артиллерийских снарядов. Указывается, что за последние полгода было выпущено более 950 тыс. таких снарядов, а их запас на складах ВСУ сократился до 10 892 единиц (по состоянию на 3 марта). ВСУ, ориентировочно, расходуют 5 тыс. артиллерийских снарядов в сутки, так что этого запаса хватило бы лишь на два дня боёв.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

Между тем сомнение вызывает достоверность секретных документов Пентагона, которые теперь тиражируются западными СМИ. По оценкам ряда экспертов, это может быть информационной завесой в преддверии контрнаступления ВСУ.

Telegram-канал «Военная хроника» разбирался, кто мог слить эти документы в сеть и почему утечка произошла именно сейчас.