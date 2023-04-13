Нацгвардеец США Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля

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Служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля, сообщили в офисе окружного прокурора штата Массачусетс.

«Сегодня (заседание) не ожидается, оно состоится завтра. Время ещё не назначено», — сказали РИА Новости в офисе прокурора.

Министр юстиции Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащего задержали по делу об утечке документов Пентагона.

По данным The New York Times, большое число секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие.

Участниками сообщества под названием Thug Shaker Central были около 20—30 человек.

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