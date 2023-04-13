Генпрокурор США подтвердил задержание военного Нацгвардии по делу об утечке документов

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Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру задержали по делу об утечке документов Пентагона.
Генпрокурор США подтвердил задержание военного Нацгвардии по делу об утечке документов
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«Сегодня Министерство юстиции задержало Джека Дугласа Тейшейру», — приводит РИА Новости его слова.

Гарланд добавил, что мужчину задержали в связи с расследованием дела о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США.

Ранее о задержании сообщила газета The New York Times.

По данным издания, большое число секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие.

Участниками сообщества под названием Thug Shaker Central были около 20—30 человек.

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