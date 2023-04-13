Генпрокурор США подтвердил задержание военного Нацгвардии по делу об утечке документов

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру задержали по делу об утечке документов Пентагона.

«Сегодня Министерство юстиции задержало Джека Дугласа Тейшейру», — приводит РИА Новости его слова.

Гарланд добавил, что мужчину задержали в связи с расследованием дела о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США.

Ранее о задержании сообщила газета The New York Times.

По данным издания, большое число секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие.

Участниками сообщества под названием Thug Shaker Central были около 20—30 человек.