Генпрокурор США подтвердил задержание военного Нацгвардии по делу об утечке документов
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«Сегодня Министерство юстиции задержало Джека Дугласа Тейшейру», — приводит РИА Новости его слова.
Гарланд добавил, что мужчину задержали в связи с расследованием дела о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США.
Ранее о задержании сообщила газета The New York Times.
По данным издания, большое число секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие.
Участниками сообщества под названием Thug Shaker Central были около 20—30 человек.