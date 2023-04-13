Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона. Об этом сообщает газета The New York Times.

В заявлении бюро сообщается, что были проведены санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон.

Ранее газета передавала, что множество секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие. Участниками сообщества под названием Thug Shaker Central были около 20—30 человек.

Как установило издание, лидером группы был 21-летний сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра.