Боррель заявил, что Евросоюз не боится подъёма Китая

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не боится подъёма Китая и призвал Пекин брать на себя больше ответственности.

«Мы не боимся подъёма Китая. Однако, мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — написал Боррель в своём блоге.

По его словам, Китай и ЕС имеют прочные экономические отношения.

Он добавил, что Евросоюз по-прежнему придерживается политики «одного Китая».

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что требования ЕС к Китаю касательно усилий по прекращению конфликта на Украине являются лицемерными, так как Евросоюз разжигает данный конфликт.

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