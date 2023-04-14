Боррель заявил, что Евросоюз не боится подъёма Китая
«Мы не боимся подъёма Китая. Однако, мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — написал Боррель в своём блоге.
По его словам, Китай и ЕС имеют прочные экономические отношения.
Он добавил, что Евросоюз по-прежнему придерживается политики «одного Китая».
Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что требования ЕС к Китаю касательно усилий по прекращению конфликта на Украине являются лицемерными, так как Евросоюз разжигает данный конфликт.