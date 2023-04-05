Требования ЕС к Китаю касательно усилий по прекращению конфликта на Украине являются лицемерными, так как Евросоюз разжигает данный конфликт.

«Итак, ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал для того, чтобы остановить конфликт», — приводит РИА Новости слова Уоллеса в Twitter.

Он отметил, что Китай не вооружает ни одну из сторон, в то время как Евросоюз накачивает оружием Украину.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине призвал ЕС отстаивать свою стратегическую независимость.