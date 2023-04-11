ЕК: Боррель посетит Китай 13-15 апреля

Визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай состоится с 13 по 15 апреля.

Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что «этот визит даст возможность обсудить внешнюю политику, региональные и глобальные вопросы, а также двусторонние отношения ЕС и Китая».

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что требования ЕС к Китаю касательно усилий по прекращению конфликта на Украине являются лицемерными, так как Евросоюз разжигает данный конфликт.