ЕК: Боррель посетит Китай 13-15 апреля

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Визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай состоится с 13 по 15 апреля.
ЕК: Боррель посетит Китай 13-15 апреля
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что «этот визит даст возможность обсудить внешнюю политику, региональные и глобальные вопросы, а также двусторонние отношения ЕС и Китая».

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что требования ЕС к Китаю касательно усилий по прекращению конфликта на Украине являются лицемерными, так как Евросоюз разжигает данный конфликт.

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