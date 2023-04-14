Турция продолжит закупки газа в России после начала использования нового месторождения

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После начала использования месторождения «Сакарья» в Чёрном море Турция продолжит закупки российского газа, заявил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин.

По его словам, 99,5% потребностей в газе удовлетворяются поставками из-за рубежа, не только из России.

«В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ», — приводит ТАСС ответ Бильгина на вопрос, перестанет ли страна со временем импортировать газ из других стран, в том числе из России и Ирака.

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.

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