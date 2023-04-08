Минэнерго Турции: Анкара начала законодательный процесс по проекту газового хаба

Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по проекту газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз.

«У нас есть возможность стать важным центром торговли в страны Восточной Европы. Мы предприняли шаги для этого», — цитирует его РИА Новости.

Донмёз уточнил, что изменения в законопроект должен утвердить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган рассказал о работе Турции над созданием газового хаба.

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.