Минэнерго Турции: Анкара начала законодательный процесс по проекту газового хаба

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Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по проекту газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз.
Минэнерго Турции: Анкара начала законодательный процесс по проекту газового хаба
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«У нас есть возможность стать важным центром торговли в страны Восточной Европы. Мы предприняли шаги для этого», — цитирует его РИА Новости.

Донмёз уточнил, что изменения в законопроект должен утвердить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 

Ранее Эрдоган рассказал о работе Турции над созданием газового хаба.

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.

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