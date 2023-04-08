Минэнерго Турции: Анкара начала законодательный процесс по проекту газового хаба
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«У нас есть возможность стать важным центром торговли в страны Восточной Европы. Мы предприняли шаги для этого», — цитирует его РИА Новости.
Донмёз уточнил, что изменения в законопроект должен утвердить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Эрдоган рассказал о работе Турции над созданием газового хаба.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.