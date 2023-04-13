Российский посол Антонов заявил, что Лаврова ждёт холодный приём от США на Совбезе ООН

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Соединённые Штаты пообещали главе российского МИД Сергею Лаврову холодный приём в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича здесь ждёт очень холодный приём», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.

Также Антонов сообщил, что Лаврову и сопровождающим его лицам для участия в Совбезе ООН до сих пор не выданы визы, американская сторона заявляет, что этот вопрос находится на стадии межведомственного согласования, сообщил российский посол в США Антонов.

6 марта представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.

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