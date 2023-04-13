Российский посол Антонов заявил, что Лаврова ждёт холодный приём от США на Совбезе ООН
«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича здесь ждёт очень холодный приём», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.
Также Антонов сообщил, что Лаврову и сопровождающим его лицам для участия в Совбезе ООН до сих пор не выданы визы, американская сторона заявляет, что этот вопрос находится на стадии межведомственного согласования, сообщил российский посол в США Антонов.
6 марта представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.