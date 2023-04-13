США до сих пор не выдали Лаврову визу для участия в Совбезе ООН
- РИА Новости
Дипломата цитирует РИА Новости.
Ранее Антонов подчеркнул, что невыдача виз является нарушением обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН.
6 марта представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.
По словам дипломата, подобные решения Вашингтона являются грубым нарушением обязательств по обеспечению работы учреждений всемирной организации.