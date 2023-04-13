США до сих пор не выдали Лаврову визу для участия в Совбезе ООН

Визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и сопровождающим его лицам для участия в Совбезе ООН до сих пор не выданы, американская сторона заявляет, что этот вопрос находится на стадии межведомственного согласования, сообщил российский посол в США Антонов.

РИА Новости

Дипломата цитирует РИА Новости. Ранее Антонов подчеркнул, что невыдача виз является нарушением обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН. 6 марта представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН. По словам дипломата, подобные решения Вашингтона являются грубым нарушением обязательств по обеспечению работы учреждений всемирной организации.