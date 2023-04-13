Посол Антонов: Россия призывает США согласовать прибытие делегации Лаврова на мероприятия ООН

Вашингтон до сих пор не выдал разрешение на прибытие спецборта главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам», — цитирует его РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что невыдача виз является нарушением обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН.



«Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролёт воздушного судна без каких-либо условий и ограничений», — добавил он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что американская сторона всё ещё не выдала визы Лаврову и российской делегации для участия в ряде заседаний Совета Безопасности ООН в этом месяце в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на сообщения о невыдаче виз США Лаврову и российской делегации для участия в Совбезе ООН.

Песков напомнил об обязательствах США как страны, которая принимает штаб-квартиру ООН.

6 марта представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.

По словам дипломата, подобные решения Вашингтона являются грубым нарушением обязательств по обеспечению работы учреждений всемирной организации.