Песков заявил, что в Кремле негативно отнеслись к невыдаче виз США Лаврову
- РИА Новости
«Негативно... Я, единственное что, я не видел в первоисточнике этого сообщения, мне это надо проверять», — сказал он.
Вместе с этим Песков напомнил об обязательствах США как страны, которая принимает штаб-квартиру ООН.
«Америка должна выполнять эти обязательства», — подчеркнул он.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил, что американская сторона всё ещё не выдала визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и российской делегации для участия в ряде заседаний Совета Безопасности ООН в этом месяце в Нью-Йорке.