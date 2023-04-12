Песков заявил, что в Кремле негативно отнеслись к невыдаче виз США Лаврову

В Кремле негативно отреагировали на сообщения о невыдаче виз США главе российского МИД Сергею Лаврову и российской делегации для участия в Совбезе ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Негативно... Я, единственное что, я не видел в первоисточнике этого сообщения, мне это надо проверять», — сказал он.

Вместе с этим Песков напомнил об обязательствах США как страны, которая принимает штаб-квартиру ООН.

«Америка должна выполнять эти обязательства», — подчеркнул он.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил, что американская сторона всё ещё не выдала визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и российской делегации для участия в ряде заседаний Совета Безопасности ООН в этом месяце в Нью-Йорке.