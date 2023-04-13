Журнал Time включил Гершковича и Грайнер в список самых влиятельных людей года
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Журналист располагается в разделе «Лидеры», а Грайнер — «Иконы».
Кроме того, в рейтинг вошли король Великобритании Карл III и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута.
В феврале Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей.