Журнал Time включил Гершковича и Грайнер в список самых влиятельных людей года

Задержанного в России по делу о шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американскую баскетболистку Бриттни Грайнер включили в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Журналист располагается в разделе «Лидеры», а Грайнер — «Иконы».

Кроме того, в рейтинг вошли король Великобритании Карл III и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута.

В феврале Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей.