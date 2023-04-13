Бывший разведчик Морган: утечка документов позволит России лучше противостоять шпионажу

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Экс-офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что утечка секретных документов Соединённых Штатов позволит России лучше противостоять шпионажу.

Как передаёт его слова РИА Новости, такие утечки «угрожают жизням людей» и устроившие слив информации редко думают о последствиях для реальных людей, когда совершают подобное.

«Ещё более опасный эффект в том, что утечка раскрывает России степень наших возможностей следить за ними, позволит принять меры противодействия и, вероятно, снизит наши возможности быть столь информированными об их планах и действиях», — заявил Морган.

Ранее газета The New York Times сообщила, что утёкшие в сеть, предположительно, секретные документы Минобороны США и американской разведки содержат четыре предполагаемых варианта развития конфликта на Украине в случае непредвиденных обстоятельств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утечка данных из Пентагона связана с приближающимися президентскими выборами в США.

По её словам, в рамках предвыборного периода в США начинается «не очень короткая, но явно дивная пора», когда происходят удивительные вещи.

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