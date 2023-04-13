Трамп обвинил Байдена в «самой позорной» утечке развединформации в истории США

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Бывший американский президент Дональд Трамп назвал утечку секретных документов Пентагона «позором» для страны и предположил, что за этим может стоять действующий лидер США Джо Байден.

Об этом пишут «Известия».

«Спецпрокурор должен провести расследование в отношении Байдена, может, это он организовал утечку? Меня бы это не удивило», — написал Трамп в его собственной социальной сети Truth Social.

Ранее газета The New York Times сообщила, что утёкшие в сеть, предположительно, секретные документы Минобороны США и американской разведки содержат четыре предполагаемых варианта развития конфликта на Украине в случае непредвиденных обстоятельств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утечка данных из Пентагона связана с приближающимися президентскими выборами в США.

По её словам, в рамках предвыборного периода в США начинается «не очень короткая, но явно дивная пора», когда происходят удивительные вещи.

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