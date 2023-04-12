Посол Антонов: санкции против России не повлияют на Москву, но ударят по репутации США

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Новые санкции Соединённых Штатов против России не повлияют на подходы Москвы, однако нанесут урон репутации Вашингтона. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Предпринимаемые администрацией недружественные шаги не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации Соединённых Штатов в глазах остального мира», — сказал дипломат.

Антонов также добавил, что «судорожные попытки» Вашингтона наказать Россию подтверждают бессилие местных властей добиться отказа Москвы от защиты жизненно важных национальных интересов.

Так, санкции против Юнармии показали намерение Вашингтона зарубить на корню любовь российских детей к своей стране, а ограничения против структур «Росатома» стали попранием принципов функционирования рынков энергоносителей.

«Судя по всему, сверхдоходы местных нефтяников и газовиков, «снимающих сливки» с терактов против трубопроводов системы «Северный поток» и обрушения энергосвязей России и Европы, не дают покоя и атомщикам», — сказал посол.

12 апреля Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.

Американские ограничения затронули «Металлоинвест» и «Мегафон», а также Юнармию.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, антироссийские санкции затронули 120 с лишним физических и юридических лиц, которые представляют более 20 стран.

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