Tagesspiegel: визит главы МИД ФРГ Бербок в Китай станет для неё самым сложным в карьере
Об этом пишет Tagesspiegel.
«Для министра иностранных дел Германии это, вероятно, будет самая трудная дипломатическая миссия за 16 месяцев её пребывания на посту», — говорится в статье.
Газета отмечает, что партия «Зелёные», которую представляет Бербок, часто вступает в разногласия с ведомством федерального канцлера Олафа Шольца по вопросу отношений с Китаем.
В начале марта Анналена Бербок заявила в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом о недопустимости поставок оружия России.
В ноябре прошлого года она выступила против того, чтобы ФРГ допускала старые ошибки, выстраивая отношения с Китаем.