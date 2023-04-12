Tagesspiegel: визит главы МИД ФРГ Бербок в Китай станет для неё самым сложным в карьере

Предстоящий визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай, который состоится с 13 по 15 апреля, станет для неё самой трудной дипломатической миссией за всё время работы на посту.

Об этом пишет Tagesspiegel.

«Для министра иностранных дел Германии это, вероятно, будет самая трудная дипломатическая миссия за 16 месяцев её пребывания на посту», — говорится в статье.

Газета отмечает, что партия «Зелёные», которую представляет Бербок, часто вступает в разногласия с ведомством федерального канцлера Олафа Шольца по вопросу отношений с Китаем.

В начале марта Анналена Бербок заявила в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом о недопустимости поставок оружия России.

В ноябре прошлого года она выступила против того, чтобы ФРГ допускала старые ошибки, выстраивая отношения с Китаем.