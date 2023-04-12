«Мегафон» будет оспаривать санкции США всеми доступными способами
- РИА Новости
«Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований», — сказали в пресс-службе компании.
«Мегафон» напомнил, что является коммерческой компанией, которая оказывает миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости.
«Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
12 апреля Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.
Американские ограничения затронули «Металлоинвест» и «Мегафон», а также Юнармию.
Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, антироссийские санкции затронули 120 с лишним физических и юридических лиц, которые представляют более 20 стран.