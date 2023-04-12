«Мегафон» будет оспаривать санкции США всеми доступными способами

Компания «Мегафон» будет оспаривать решение правительства США о введении санкций против мобильного оператора.

«Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований», — сказали в пресс-службе компании.

«Мегафон» напомнил, что является коммерческой компанией, которая оказывает миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости.

«Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

12 апреля Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.

Американские ограничения затронули «Металлоинвест» и «Мегафон», а также Юнармию.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, антироссийские санкции затронули 120 с лишним физических и юридических лиц, которые представляют более 20 стран.