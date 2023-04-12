Global Times: слова Макрона о независимости Европы от США вызвали возмущение в Вашингтоне

В Вашингтоне возмутились заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа должна быть более независимой и ей не следует втягиваться в конфликт США и Китая.

Об этом пишет Global Times.

Издание подчёркивает, что многие в США и на Западе ведут себя так, будто Макрон «наступил им на хвост».

«Такая ненормальная реакция подтверждает заявление Макрона о том, что стратегическая автономия — это «борьба Европы», — говорится в статье.

При этом самая сильная критика в адрес Макрона исходит из США, а также из Центральной и Восточной Европы, утверждает китайская газета.

Ранее Макрон заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Соединённых Штатов и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм».

После этого американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио пригрозил президенту Франции оставить Европу разбираться с Украиной без США.