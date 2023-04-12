Британская Times удалила с сайта интервью российского посла Андрея Келина

Британская газета The Times удалила интервью с российским послом в Лондоне Андреем Келиным со своего сайта.

«Я считаю крайне показательным, что моё интервью о ситуации на Украине (от 9 апреля), которое, казалось, вызвало неподдельный интерес среди ваших читателей (почти 400 комментариев в течение двух дней), было первоначально ограничено для онлайн-версии Times и впоследствии удалено без уведомления или объяснения», — цитирует РИА Новости письмо Келина главному редактору газеты Тони Галлахеру.

В частности, в интервью Келин говорил, что России поступают предложения о посредничестве в разрешении ситуации на Украине от многих государств и даже от некоторых групп в Великобритании.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона не намерена проявлять инициативу по улучшению отношений с Британией.

Вместе с этим он выразил надежду, что история дипотношений двух стран, которая насчитывает столетия, переживёт нынешний крайне непростой этап.

Келин также предупредил, что Россия не оставит без ответа все нарушения Великобританией международного права, включая поставки запрещённых вооружений Украине.