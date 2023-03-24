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Посол Келин: Россия не оставит без ответа нарушение Британией международного права

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин предупредил, что Россия не оставит без ответа все нарушения Великобританией международного права, включая поставки запрещённых вооружений Украине.

Об этом посол сказал в интервью «Известиям».

Келин, комментируя возможные поставки Лондоном снарядов с обеднённым ураном, подчеркнул, что долгосрочные последствия для Украины и её жителей не имеют для властей Британии никакого интереса.

Посол напомнил, что российская сторона неоднократно указывала на нарушение Лондоном принципов международного права.

«Все преступления, включая поставки запрещённых вооружений, фиксируются. Мы не оставим их без ответа», — подчеркнул он.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

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