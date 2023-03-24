Посол Келин: Россия не станет проявлять инициативу по улучшению отношений с Британией
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«Мы не воюем, но наши точки зрения на происходящее в Европе полярные. И это нас очень отдаляет друг от друга. Инициатива была полностью со стороны британцев, мы инициативу проявлять не будем, будем ждать, пока они сами созреют до понимания необходимости их восстановления», — заявил он в интервью ТАСС.
Вместе с этим он выразил надежду, что история дипотношений двух стран, которая насчитывает столетия, переживёт нынешний крайне непростой этап.
Ранее Келин заявлял, что Британия уже не сможет отказаться от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном.