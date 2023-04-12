Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень боевых способностей

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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с военными сообщил о необходимости повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей.
Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать уровень боевых способностей
  • AP

«Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей», — цитирует его РИА Новости.

По словам государственного лидера, следует обеспечить безопасность и стабильность военных сил, а также укрепить управление войсками.

В конце марта Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза, поэтому утверждения Запада о формировании «оси» Москвы и Пекина не соответствуют действительности.

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