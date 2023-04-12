В МИД Австрии заявили, что не получали данных об аккредитации россиян от Управления ООН

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В МИД Австрии заявили, что не выдали визы большинству российских делегатов для участия в сессии спецкомитета ООН потому, что не получили данных об аккредитации участников из России от Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).

«Министерство иностранных дел не получало никаких уведомлений от УНП ООН о каких-либо аккредитованных участниках конференции из Российской Федерации», — заявил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты отказались выдавать визу заместителю министра труда России Алексею Вовченко.

Он планировал участвовать в работе 61-й сессии Комиссии социального развития всемирной организации.

Леонидченко также рассказал, что в декабре США ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов ООН.

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