В МИД Австрии заявили, что не получали данных об аккредитации россиян от Управления ООН

В МИД Австрии заявили, что не выдали визы большинству российских делегатов для участия в сессии спецкомитета ООН потому, что не получили данных об аккредитации участников из России от Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).