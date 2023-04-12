В МИД Австрии заявили, что не получали данных об аккредитации россиян от Управления ООН
«Министерство иностранных дел не получало никаких уведомлений от УНП ООН о каких-либо аккредитованных участниках конференции из Российской Федерации», — заявил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты отказались выдавать визу заместителю министра труда России Алексею Вовченко.
Он планировал участвовать в работе 61-й сессии Комиссии социального развития всемирной организации.
Леонидченко также рассказал, что в декабре США ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов ООН.