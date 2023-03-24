Постпредство России при ООН: США отказали в выдаче визы замминистра труда Вовченко
«Заместителю министра труда и социальной защиты России Алексею Вовченко... было отказано в визе», — сказал российский дипломат.
Как отметил Леонидченко, российский замминистра планировал участвовать в работе 61-й сессии Комиссии социального развития всемирной организации.
Дипломат назвал этот случай «вопиющим».
Леонидченко также рассказал, что в декабре США ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов ООН.