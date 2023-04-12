CNN: глава ЦРУ Бернс заявил, что Россия удвоила усилия в конфликте на Украине

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин удвоил усилия в конфликте на Украине.

Об этом сообщает CNN.

«Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия», — сказал Бернс о Путине, добавив, что российская сторона не готова вести серьёзные переговоры по ситуации на Украине.

Глава ЦРУ подчеркнул важность запланированного наступления украинских боевиков, заявив, что «на карту поставлено очень многое».

Он также добавил, что российский президент считает, что может сокрушить киевский режим и западные страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.