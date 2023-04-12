Рябков: США ослеплены ненавистью к России

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США ослеплены ненавистью к России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: США ослеплены ненавистью к России
  • AP

«Ослеплены ненавистью к России, ко всему что связано с нашей страной. Политикоформируюшие круги и официальные представители США отбрасывают любые не то что приличия, а фундаментальные понятия того, что допустимо, а что недопустимо», — цитирует его РИА Новости.

Рябков заявил о необходимости быть начеку и готовиться к любым возможным провокациям.

Дипломат также отметил, что Соединённые Штаты выступают против свободы слова и прав человека, когда говорят о российских СМИ.

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США Джеймса Рубина о закрытии российских СМИ по всему миру.

Ранее Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.

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