Рябков: США ослеплены ненавистью к России

США ослеплены ненавистью к России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Ослеплены ненавистью к России, ко всему что связано с нашей страной. Политикоформируюшие круги и официальные представители США отбрасывают любые не то что приличия, а фундаментальные понятия того, что допустимо, а что недопустимо», — цитирует его РИА Новости.

Рябков заявил о необходимости быть начеку и готовиться к любым возможным провокациям.

Дипломат также отметил, что Соединённые Штаты выступают против свободы слова и прав человека, когда говорят о российских СМИ.

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США Джеймса Рубина о закрытии российских СМИ по всему миру.

Ранее Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.