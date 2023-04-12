Кандидат в президенты Турции Индже намерен временно запретить продажу жилья иностранцам

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Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что в случае прихода к власти намеревается временно запретить продажу жилья иностранцам по причине роста цен на недвижимость.

«В результате аренда выросла в цене. Нам необходимо на время остановить этот процесс, нужно в первую очередь заботиться о своем народе, поэтому нужно запретить продажу квартир иностранцам», — цитирует РИА Новости Индже.

Он отметил, что пока граждане Турции живут на улицах, данные сделки не стоит проводить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в зоне землетрясения на юго-востоке страны 139 тыс. домов полностью разрушены или требуют экстренного сноса.

Согласно данным отчёта «Глобальный индекс цен на жильё» британской консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank, Турция заняла первое место среди 56 стран по росту цен на аренду недвижимости в 2022 году.

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