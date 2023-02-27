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В Турции начали разработку закона о наказании за повышение цен во время бедствий

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Минюст Турции приступил к технической проработке закона о наказаниях в виде заключения до пяти лет лишения свободы для тех, кто повышает цены на аренду жилья и продукты во время землетрясений и эпидемий.
В Турции начали разработку закона о наказании за повышение цен во время бедствий
  • AP
  • © Emrah Gurel

«Министерство юстиции начало техническую проработку закона, предусматривающего тюремное заключение на срок от двух до пяти лет для тех, кто непомерно повышает цены на продукты и арендную плату во время землетрясений и эпидемий», — говорится в сообщении Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в зоне землетрясения на юго-востоке страны 139 тыс. домов полностью разрушены или требуют экстренного сноса.

Согласно данным отчёта «Глобальный индекс цен на жильё» британской консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank, Турция заняла первое место среди 56 стран по росту цен на аренду недвижимости в 2022 году.

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