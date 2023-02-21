Эрдоган заявил о разрушении или приходе в негодность 139 тысяч домов из-за землетрясений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в зоне землетрясения на юго-востоке страны 139 тыс. домов полностью разрушены или требуют экстренного сноса.

Об этом сообщает Anadolu.

Как пишет агентство, глава Турции отметил, что в зоне бедствия проведена оценка состояния 1,123 млн построек — 139 тыс. домов признаны разрушенными либо серьёзно повреждёнными и требующими немедленного сноса.

Также Эрдоган сообщил, что в устранении последствий землетрясений в настоящий момент задействованы 271 тыс. сотрудников различных структур, а безопасность обеспечивают полиция, жандармерия и армия.

«В палатках остаются 865 тыс. граждан Турции. В контейнерных домах размещены 23 500 жителей зоны бедствия. В течение года планируем обеспечить всех новым жильём. Планируем также восстановить не только города, но и сёла в зоне бедствия», — сказал президент Турции.

Ранее Эрдоган заявил о спасении 114 тыс. человек из-под завалов после землетрясений в Турции.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.