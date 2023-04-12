Трамп заявил, что видел любовь Путина к Украине во время бесед с ним

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что видел любовь российского лидера Владимира Путина к Украине в ходе бесед с ним.

«Я видел, что он любит её и считает частью России. Я сказал ему: «Этого не будет, пока я президент», — приводит РИА Новости слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что тема Украины часто появлялась в ходе его разговоров с Путиным.

Бывший американский президент добавил, что у него были отличные отношения с российским лидером.

Ранее Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.