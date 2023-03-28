Трамп заявил о необходимости положить конец украинскому конфликту «прямо сейчас»

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт должен быть закончен «прямо сейчас».

Это невероятно, у нас (во власти) находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт) не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским, — приводит РИА Новости слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что это будут простые переговоры, но не стал раскрывать, в чём они будут состоять.

Ранее Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.

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