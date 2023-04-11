Захарова заявила, что Запад свёл к демагогии обсуждение в Совбезе ООН

Страны Запада превратили предметный разговор в «безответственную политическую демагогию» в ходе заседания Совбеза ООН под председательством России. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что западная тройка постоянных членов Совбеза вновь допустила антироссийские выпады и огульные обвинения в кризисе вокруг Украины.

«Начавшийся было предметный и вполне профессиональный разговор был сведён к безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации», — добавила Захарова.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение, что Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН и иметь право вето.