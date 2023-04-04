Подоляк заявил, что Россия не может председательствовать в СБ ООН и иметь право вето

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение, что Россия не может быть членом Совета Безопасности ООН и иметь право вето.

«Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето», — написал Подоляк в Twitter.

Ранее советник постоянного представительства России при всемирной организации Дина Гильмутдинова отметила, что любые идеи, связанные с ущемлением права вето России в СБ ООН, неприемлемы.

По словам дипломата, Совбез ООН стимулирует его членов искать более сбалансированные решения.