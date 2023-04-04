Подоляк заявил, что Россия не может председательствовать в СБ ООН и иметь право вето
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«Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето», — написал Подоляк в Twitter.
Ранее советник постоянного представительства России при всемирной организации Дина Гильмутдинова отметила, что любые идеи, связанные с ущемлением права вето России в СБ ООН, неприемлемы.
По словам дипломата, Совбез ООН стимулирует его членов искать более сбалансированные решения.