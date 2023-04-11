МИД КНР: военное сотрудничество Китая и России не представляет угрозы ни для одной страны

Военное сотрудничество Пекина и Москвы не представляет угрозы ни для одной страны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы неоднократно заявляли о своей позиции, наше сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны, оно полностью соответствует международному праву и практике и не представляет угрозы ни для одной страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вэньбинь заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваня являются необходимой мерой. По его словам, это серьёзное предупреждение.

ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.