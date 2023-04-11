Глава МИД Венгрии сообщил, что обсудит с Новаком и Лихачёвым сотрудничество в энергетике
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«Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения», — написал он в Facebook*.
Ранее Сийярто заявил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом».
По его словам, для страны является приоритетом обеспечение стабильных поставок энергоресурсов.
До этого власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.