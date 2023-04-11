Глава МИД Венгрии сообщил, что обсудит с Новаком и Лихачёвым сотрудничество в энергетике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах провести переговоры с вице-премьером Александром Новаком и главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым о сотрудничестве в сфере энергетики.

«Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения», — написал он в Facebook*.

Ранее Сийярто заявил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом».

По его словам, для страны является приоритетом обеспечение стабильных поставок энергоресурсов.

До этого власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии.

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