Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о захвате УПЦ на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела о захвате храмов УПЦ на Украине.

Она отметила «принципиальность» позиции Соединённых Штатов по этому вопросу и заявила, что в Вашингтоне, очевидно, решили не комментировать ситуацию.

«И хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так ещё суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: «Захват лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно», — написала она в своём Telegram.

Ранее Ведант Пател заявил, что не видел сообщений о гонении киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь.

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.