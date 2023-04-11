Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о захвате УПЦ на Украине

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела о захвате храмов УПЦ на Украине.
Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о захвате УПЦ на Украине
  • РИА Новости

Она отметила «принципиальность» позиции Соединённых Штатов по этому вопросу и заявила, что в Вашингтоне, очевидно, решили не комментировать ситуацию.

«И хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так ещё суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: «Захват лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно», — написала она в своём Telegram.

Ранее Ведант Пател заявил, что не видел сообщений о гонении киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь.

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить